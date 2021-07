Una nuova coppia creativa in Leo Burnett

Lorenzo Della Giovanna

Leo Burnett continua il processo di rafforzamento della sua struttura creativa di Milano con l’ingresso di due nuovi talenti: Lorenzo Della Giovanna, Senior Art Director, e Matteo Laconca, Senior Copywriter. I due professionisti entrano a far parte del team guidato da Giuseppe Pavone e Luca Ghilino, direttori creativi delle sedi di Milano e Roma.

Lorenzo Della Giovanna avvia la sua carriera in Saatchi & Saatchi New York e prosegue la sua esperienza nelle agenzie JWT e GTC (partner del gruppo WPP), in quest’ultima conosce Matteo Laconca e iniziano il loro sodalizio professionale. Lorenzo ha lavorato sia a livello nazionale che internazionale in particolare su brand del mondo automotive, beauty e sulle gare.

Matteo Laconca

Prima di approdare in Leo Burnett, Matteo Laconca è stato in Saatchi & Saatchi Milano, Ogilvy, GTC e DLV BBDO, dove ha lavorato per numerosi clienti nei settori food, automotive, banche, GDO.

Tra i riconoscimenti della coppia creativa ci sono premi come Clio, Effie e Nc. A seguito del loro ingresso nell’agenzia del Gruppo Publicis Della Giovanna e Laconca dichiarano: “È un grande piacere tanto personale quanto professionale lavorare per un colosso del mondo della comunicazione come Leo Burnett. Siamo stati spinti a entrare in Leo non solo per la forza che ha di creare campagne memorabili, ma anche per i valori di HumanKind che rispetta e difende”.

Luca Ghilino e Giuseppe Pavone, Direttori Creativi delle sedi di Milano e Roma dichiarano nella nota: “Matteo e Lorenzo sono due creativi giovani e appassionati. Hanno nel loro DNA il talento e la professionalità di chi già ogni giorno lavora nella nostra agenzia. Siamo sicuri che potranno aiutarci ad affrontare le sfide che ci aspettano nei prossimi mesi”.