Mediaset, i soci approvano il trasferimento della sede legale in Olanda

L’assemblea di Mediaset (nella foto, l’a. d. Piersilvio Berlusconi) ha approvato il trasferimento della sede legale della società in Olanda da realizzarsi mediante adozione della forma giuridica di una naamloze vennootschap regolata dal diritto olandese e di un nuovo statuto. Hanno partecipato complessivamente all’assemblea per delega per un numero di azioni pari all’81,81% del capitale sociale. Il 95,57% delle azioni rappresentate ha votato a favore della proposta. A seguito del trasferimento le azioni Mediaset continueranno a essere quotate alla Borsa Italiana e la residenza fiscale di Mediaset, così come l’amministrazione centrale, rimarranno in Italia. Gli azionisti che non hanno votato a favore del trasferimento della sede sono legittimati a esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dall’iscrizione della delibera assembleare presso il Registro delle imprese. Il prezzo di liquidazione dovuto agli azionisti che eserciteranno il diritto di recesso è di 2,181 euro per azione. Il dividendo straordinario pari a 0,30 euro per azione approvato dall’assemblea, andrà a deconto del prezzo di liquidazione. Agli azionisti che vorranno esercitare il diritto di recesso, quindi, verrà riconosciuta la somma di 1,881 euro per azione per cui sia stato esercitato il diritto di recesso (2,181 euro meno il dividendo straordinario). Il diritto di recesso non dovrà essere superiore a 120 milioni di euro. L’Assemblea ordinaria di Mediaset ha approvato il bilancio consolidato 2020 chiuso con ricavi consolidati pari a 2,63 miliardi di euro, un ebit positivo per 269,7 milioni e un risultato netto di gruppo di 139,3 milioni. L’assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo straordinario di 0,3 euro per ogni azione in circolazione, a valere sull’utile di esercizio e sulle riserve disponibili.

L’assemblea ha provveduto inoltre alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione (composto da 15 membri) che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio. Il nuovo board è composto da: Fedele Confalonieri, Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala, Marina Berlusconi, Danilo Pellegrino, Carlo Secchi, Marina Brogi, Alessandra Piccinino, Stefania Bariatti, Giulio Gallazzi, Costanza Esclapon de Villeneuve, nella foto a destra, Raffaele Cappiello. L’Assemblea ha quindi confermato presidente Fedele Confalonieri.