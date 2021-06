Cyberoo acquista il 51% di Cyber Division

Cyberoo, Pmi quotata su Aim Italia e specializzata in cyber security per le imprese, ha sottoscritto un accordo vincolante finalizzato all’acquisto del 51% di Cyber Division, azienda novarese focalizzata nelle attività di Vulnerability Assessment, Penetration Test ed Ethical Hacking oltre a quelle di Incident Response.

L’operazione – si legga in una nota – consentirà a Cyberoo di ampliare le competenze del proprio team di cyber security e contemporaneamente, creare un gruppo ad hoc di specialisti nei segmenti Offensive Security e Incident Response in grado di intercettare le sempre più numerose richieste provenienti dal mercato. Inoltre, le attività di Incident Response si renderanno particolarmente efficaci per quelle aziende, non ancora clienti del gruppo, che risultassero in forte difficoltà operativa a causa di attacchi bloccanti in corso.

“Con questa operazione – spiega Veronica Leonardi, nella foto, Executive Board Member e Cmo di Cyberoo – proseguiamo il nostro percorso di crescita in un mercato sempre più strategico, come ci conferma anche la recente creazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale”. Il trasferimento delle quote pari al 51% del capitale di Cyber Division, per un controvalore di 150 mila euro, avverrà al closing dell’operazione entro il 28 luglio, e sarà pagato da Cyberoo in un’unica tranche interamente con mezzi propri.