Federcasa, Riccardo Novacco eletto presidente

L’Assemblea Generale di Federcasa ha eletto Riccardo Novacco, nella foto, nuovo presidente, per il triennio 2021-2023. Novacco, presidente di Ater Trieste, succede a Luca Talluri, che ha guidato la Federazione dal 2014 ad oggi.

Oltre al presidente è stato nominato anche il nuovo consiglio direttivo, che resterà in carica per il medesimo triennio. Novacco si è imposto su Talluri per 466 voti a 356 (20 gli astenuti).

“Ringrazio il presidente uscente Talluri per il lavoro svolto insieme in questi anni – ha commentato Novacco – e ringrazio anche i miei collaboratori che mi hanno aiutato a lavorare e a crescere, oltre alla struttura di Federcasa che si è dimostrata all’altezza delle esigenze delle aziende associate. Per quanto riguarda l’aspetto programmatico la mia presidenza sarà caratterizzata dal lavoro di squadra e dal pieno coinvolgimento di tutti gli enti gestori. Lavorerò affinché Federcasa abbia un peso maggiore presso gli organi decisori e mi impegnerò per aumentare il numero degli alloggi e degli spazi disponibili. Ritengo anche necessario mettere in atto un deciso contrasto alla morosità e all’abusivismo, che dovremo affrontare attraverso un dialogo deciso con le istituzioni preposte a risolvere questo problema”.