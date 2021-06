Groupm annununcia la nomina di Laura Maridati e Erik Rosa

A Erik Rosa la guida del digital di Mindshare mentre Laura Maridati diventa managing director di Xaxis

Proseguono le nuove nomine in GroupM Italy. Mindshare Italia, agenzia media del Gruppo, nomina Erik Rosa nuovo chief digital officer con responsabilità della direzione e della strategia digitale dell’agenzia, con particolare attenzione al processo di digital transformation dei clienti.

Chi è Erik Rosa

Erik Rosa vanta una significativa esperienza nel digital marketing maturata lavorando per oltre 12 anni in società 100% native digitali ed eCommerce. Il suo percorso professionale è iniziato nel 2009 in Triboo, dove è stato responsabile prima dell’unità di performance advertising, per poi seguire, nel 2012, lo sviluppo tecnico e commerciale delle attività di programmatic buying, quando ancora era un fenomeno nascente.

Nel settembre 2016 entra quindi in GroupM inizialmente come head of light reaction (performance unit di Xaxis), seguendo tutte le attività di performance marketing, per poi, dal 2017, ricoprire la carica di managing director di Xaxis Italia, la company di GroupM specializzata in soluzioni di advertising sulla base di dati, programmatic e nuove tecnologie cross-mediali. Successivamente è stato programmatic director del gruppo fino all’inizio del 2021.

Chi è Laura Maridati

Alla guida di Xaxis Italia come nuovo managing director subentra Laura Maridati che opererà a riporto di Giovanna Loi, chief digital officer GroupM Italy.

Maridati inizia la sua esperienza nell’ad-tech nel 2010, aprendo gli uffici newyorkesi di una startup milanese specializzata nei servizi di digital marketing. Nel 2015 entra in Xaxis, sviluppando le strategie di crescita dei clienti per i seguenti quattro anni. Prosegue successivamente il proprio percorso occupandosi di alcuni dei principali brand del settore automotive, entertainment e telco, prima in Wavemaker e poi in Simple Agency.

Le parole di Erik Rosa

“Sono onorato che Mindshare abbia deciso di affidarmi l’incarico di chief digital officer, frutto di una crescita all’interno del Gruppo dopo l’esperienza ed i risultati raggiunti negli anni precedenti in GroupM. Si presenta ora una vera sfida e un’opportunità unica per me: guidare l’area Digital dell’agenzia. Il digitale, per i prossimi anni, è destinato a diventare un asset sempre più strategico e di cruciale importanza per i clienti. Come agenzia abbiamo il dovere di essere un business partner per le aziende che oggi non cercano più solo supporto sul media ma un approccio integrato di dati, contenuto, tecnologia e media, con un eccellente livello di execution e soprattutto una forte responsabilità sui risultati di business outcomes. Partendo dall’analisi dei dati, la strategia, la creatività e i contenuti saranno sempre di più al supporto di risultati misurabili e tangibili”, dichiara Erik Rosa, Chief Digital Officer di Mindshare Italy.

Il commento di Laura Maridati

“L’evoluzione del mondo digitale ha portato tante novità: dalla maggiore integrazione dell’intelligenza artificiale delle campagne in programmatic, all’uso estensivo dei dati per personalizzare la Consumer Experience, passando per la raccolta degli insight e dalle opportunità di integrazione dei dati di Prima Parte dei brand volti a fronteggiare il cambiamento infrastrutturale che ci attende. Xaxis in Italia, nel corso degli anni, è riuscita ad evolvere la sua offerta, spesso anticipando i trend e mettendo al centro, grazie al machine learning, il raggiungimento dei risultati di business dei clienti che si affidano a noi. La nostra ambizione è infatti collegare media, dati, canali e machine learning per abilitare risultati in tempo reale, siano essi online od offline, ed accompagnare in questo percorso anche i mezzi più tradizionali che progressivamente si avvicinano sempre più a concetti di automazione, addressability e creatività guidata dal dato. Accolgo la sfida con entusiasmo per continuare a fornire ai nostri clienti standard qualitativi e servizi eccellenti, supportandoli nella creazione di strategie di comunicazione sempre più integrate, misurabili e precise”, commenta Laura Maridati, Managing Director di Xaxis Italy.