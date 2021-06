United Brands Company: Pierpaolo Guerra nominato digital & e-commerce manager

United Brands Company, realtà operante nel settore delle calzature sportive, ha deciso di implementare la propria strategia omnichannel e ha nominato Pierpaolo Guerra Digital & e-commerce Manager. Guerra arriva da Lotto Sport Italia e il suo compito sarà quello di guidare il team digital, occupandosi della strategia e-commerce e digital sales e sarà basato a Quinto Vicentino (Vi) presso la sede di UBC, riportando al direttore commerciale Alessandro Zanon.

Pierpaolo Guerra ha un’esperienza decennale nel settore digitale e nell’e-commerce. Prima di entrare in Ubc il manager ha ricoperto la carica di Head of Digital and Omnichannel di Lotto Sport Italia e in precedenza di Strategist nella digital company Workup, sviluppando competenze nella definizione, implementazione e sviluppo delle strategie social e digitali e nella definizione e management delle piattaforme integrate. Guerra ha collaborato con aziende nel settore fashion, calzaturiero e sportivo, come Geox, Replay e Leone 1947.