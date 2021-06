Davide Agazzi nuovo presidente di ActionAid Italia

Durante l’Assemblea Generale dei Soci, svoltasi sabato 12 giugno, è stato eletto il nostro nuovo Presidente.

Davide Agazzi succede a Pietro Antonioli, presidente dal 2018.

Classe 1981, dopo un’esperienza al Comune di Milano è approdato al Comune di Brindisi per gestire un laboratorio di innovazione urbana, il Brindisi Smart Lab.

Agazzi è esperto di innovazione e imprenditoria sociale, attento ai percorsi di sviluppo territoriale e alle forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Prima di passare al settore pubblico ha lavorato ricoprendo incarichi di responsabilità, in società di consulenza, think tank e associazioni. È co-fondatore dell’associazione Innovare per Includere, è stato Presidente del Comitato Ti Candido e dal 2016 è membro del nostro Consiglio Direttivo.

“Uscendo dalla pandemia, l’Italia si trova di fronte a tre sfide collegate. Dobbiamo trovare il coraggio di investire sempre più risorse nella giusta direzione, per costruire benessere diffuso e combattere le disuguaglianze, in Italia e nel mondo. Dobbiamo farlo rigenerando quegli spazi di democrazia che possono favorire decisioni condivise. Dobbiamo trovare il coraggio di continuare ad estendere i diritti, rendendo le nostre comunità sempre più inclusive. ActionAid è e sarà al lavoro per raggiungere questi traguardi, pronta ad allearsi con chiunque voglia essere al fianco di chi è più colpito da questa crisi” dichiara Davide Agazzi.

“Ringraziamo Pietro per l’impegno manifestato in questi anni e diamo un caloroso benvenuto a Davide nel suo nuovo ruolo. Grande innovatore e con una lunga esperienza in progetti di incubazione sociale siamo certi che svolgerà con impegno il suo ruolo di Presidente. Le sue capacità e la sua passione saranno per noi una risorsa preziosa per perseguire e portare a compimento la strategia Agorà 2028 contrastando le disuguaglianze e ridando centralità alle persone e alle comunità” afferma Marco De Ponte, Segretario Generale di ActionAid Italia.