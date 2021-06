SThree: Andrew Beach nuovo Chief Financial Officer

SThree plc, l’unica azienda globale di personale specializzato in puro gioco focalizzata su ruoli in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (“STEM”), è lieta di annunciare la nomina di Andrew Beach come CFO. Andrew entrerà a far parte del Gruppo il 5 luglio 2021 e sarà formalmente nominato membro del Consiglio il 15 luglio 2021.

Andrew Beach è un CFO affermato con oltre 13 anni di esperienza in società quotate e ha un’esperienza globale rilevante di trasformazione aziendale in aziende in rapida crescita e ad alta crescita, completando pienamente le ambizioni di SThree, la spinta imprenditoriale e le forti posizioni di mercato.

Andrew è stato in precedenza CFO di Hyve Group plc, un’azienda fieristica globale, ed è stato determinante nel guidarla attraverso un periodo di significativa trasformazione e rapida crescita internazionale che ha portato alla sua promozione al FTSE 250. Prima di entrare in Hyve nel 2016, Andrew ha tenuto diversi di ruoli in Ebiquity plc, entrando come Group Financial Controller nel 2007 e rapidamente nominato CFO nel 2008. Nel 2014 è stato promosso a Chief Financial and Operating Officer. Andrew si è formato e qualificato come Dottore Commercialista presso PwC, lavorando con loro dal 1998 al 2007.

A seguito dell’annuncio del 25 gennaio 2021, l’attuale CFO, Alex Smith, si dimetterà dal consiglio di amministrazione a luglio, dopodiché rimarrà con la società per effettuare un passaggio di consegne ordinato.

James Bilefield, presidente, ha commentato:

“Il consiglio di amministrazione e io non vediamo l’ora di lavorare con Andrew per portare il Gruppo verso la sua prossima fase di crescita e sviluppo. Un esperto CFO, l’attenzione di Andrew sulla guida della crescita, sulle migliori pratiche e sulla fornitura di una gestione delle prestazioni basata sui dati sarà fondamentale la realizzazione del nostro scopo principale di riunire persone qualificate per costruire il futuro.”

“A nome del consiglio di amministrazione vorrei ringraziare Alex per i suoi significativi contributi a SThree da quando è entrato a far parte del Gruppo come CFO nel 2008. La sua energia e la sua spinta hanno contribuito a costruire e guidare la strategia finanziaria di SThree, l’approccio alla gestione del rischio e le relazioni con gli investitori e noi gli auguro ogni successo in futuro.”

Mark Dorman, CEO, ha commentato:

“Sono lieto di dare il benvenuto ad Andrew in SThree e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui mentre continuiamo a guidare il cambiamento e a fornire ulteriore crescita rapida e forza finanziaria. L’impressionante esperienza di Andrew in aziende ambiziose sarà cruciale per realizzare la nostra visione prossime fasi del nostro sviluppo”.

“Vorrei estendere i miei più sentiti ringraziamenti ad Alex per il suo contributo al Gruppo per oltre 13 anni e per la sua collaborazione e guida da quando sono entrato in azienda. Ci ha guidato con competenza attraverso condizioni di mercato difficili e, più recentemente, la consegna di una giornata di successo dei mercati dei capitali, con conseguente eccellente performance finanziaria e del prezzo delle azioni che vediamo oggi. A nome dell’intero team dirigenziale senior di SThree, auguro ad Alex il meglio”.

Andrew Beach ha commentato:

“ Questo è un momento emozionante per entrare a far parte di SThree. Sono attratto dalla sua forte leadership, strategia e visione chiare. Nonostante i venti contrari nei settori dei talenti e del reclutamento durante la pandemia, il Gruppo sta ottenendo ottimi risultati, con una domanda sempre crescente di competenze STEM a livello globale. Non vedo l’ora di lavorare con il consiglio di amministrazione e il team di leadership senior per soddisfare veramente le ambizioni di SThree e contribuire al suo scopo di riunire persone qualificate per costruire il futuro”.