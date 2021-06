Caffeina è la nuova scelta di Herbalife Italia per consolidare le interazioni sui Social

Il brand degli integratori alimentari e dei prodotti per la cura della pelle punta sulla digital native agency guidata dal Ceo Tiziano Tassi accelera gli experience brand

In seguito ad una gara Herbalife, brand leader della vendita diretta dei sostituti del pasto, degli integratori alimentari e dei prodotti per la cura della pelle, ha scelto di investire in Caffeina per guidare la comunicazione e ottimizzare le performance sui social media.



Le parole della Marketing Manager, Jole Rossetti

“Siamo rimasti piacevolmente colpiti nel vedere come Caffeina sia riuscita, grazie ad un approccio profondamente strategico, a presentare una proposta chiara ed efficace e in linea con le nostre aspettative e necessità”, spiega Jole Rossetti, Marketing Manager, Herbalife Italia. “L’idea creativa ed innovativa proposta ci ha subito catturato, perché propone una valorizzazione, e non una destrutturazione degli asset del brand, in una chiave più vicina alle esigenze del nostro mercato e con una logica vincente: la co-creazione della direzione delle attività”.

Il piano proposto da Caffeina

Nell’incertezza di questo periodo storico, la capacità di aver proposto un piano strategico capace di adattarsi a molteplici scenari ed evolvere velocemente, premia e rende vincente la proposta dell’agenzia. Grazie a un approccio sinergico tra strategia, creatività e media, Caffeina si è distinta come il partner migliore per accompagnare il brand in una nuova comunicazione sui social media coerente con il posizionamento internazionale e con una forte connotazione al mercato italiano e al relativo target.

Caffeina ha scelto per l’incarico di Herbalife Italia un team multidisciplinare per accelerare e ottimizzare il processo continuo di traduzione degli obiettivi in un piano di comunicazione d’impatto. L’agenzia guiderà la creazione, la distribuzione e la governance dei contenuti nei canali social principali del brand: un social media management e una creative content production che segna un cambio di visione ad alto potenziale ed in linea con gli obiettivi di comunicazione e di business.

Gli obiettivi della strategia

La nuova governance dei social media vedrà coinvolta Caffeina anche nella gestione delle partnership, del media, dei progetti speciali e delle attività di influencer marketing di Herbalife Italia, per rafforzare la brand reputation e contribuire a migliorare la brand experience, in una logica data driven e people oriented, grazie a dati e KPI che si distacchino dalle vanity metrics e che permettano di rafforzare il rapporto tra il brand e le persone.

Le dichiarazioni di Tiziano Tassi, Partner & CEO di Caffeina

“É un incarico sfidante sia per la sfida lanciata da Herbalife Italia, sia per il contesto in cui ci troveremo a lavorare insieme, che cambia continuamente. L’applicazione del nostro framework Ideas Never Sleep ci permette di costruire la miglior proposta di evolvere rapidamente la comunicazione per adeguarci al contesto. La strategia ci guida nel definire il posizionamento di Herbalife, e la creatività a esaltarlo e modellarlo su ogni canale”, commenta Tiziano Tassi, Partner & Ceo Caffeina.