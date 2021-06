Quest nomina Brian Brugman Direttore della ricerca

Quest Partners LLC (“Quest”), azienda di investimenti quantitativi responsabile di circa $1,8 miliardi di asset per conto di alcune delle istituzioni più grandi al mondo, oggi ha annunciato che Brian Brugman è entrato a far parte dell’azienda in qualità di Direttore della Ricerca. In questo ruolo, Brugman avvierà lo sviluppo della strategia di ricerca e investimenti di Quest assieme al Nigol Koulajian, fondatore e Direttore degli investimenti di Quest. Brugman entrerà anche a far parte del consiglio di amministrazione di Quest.

“La portata dell’esperienza di Brian nella progettazione di strategie quantitative con considerazioni sul rischio della convessità promette bene per l’approccio differenziato di Quest al macro trading sistematico”, ha dichiarato Koulajian. “Brian entra in azienda in un momento in cui ci accingiamo ad completare un processo pluriennale di realizzazione di un’infrastruttura di investimenti all’avanguardia finalizzata ad aumentare drasticamente l’efficienza e la scalabilità del nostro processo di ricerca”.