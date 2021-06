Helios Technologies firma l’accordo definitivo per l’acquisizione di NEM Srl

Integra strategicamente la linea di prodotti CVT di Helios nei mercati della movimentazione dei materiali, delle costruzioni, dei veicoli industriali e delle macchine agricole

Migliora l’offerta di prodotti elettroidraulici, sviluppa ulteriormente la presenza nei mercati OEM, fornisce espansione geografica e aggiunge scala per affrontare nuovi mercati

Abilita capacità competitive e localizzate “nella regione, per la regione”

Un’acquisizione strategica del volano per diversificare ulteriormente il segmento dell’idraulica di Helios

Helios Technologies, leader globale nella tecnologia di controllo del movimento e controlli elettronici altamente ingegnerizzati per diversi mercati finali, è entrata in un accordo definitivo per l’acquisizione di NEM Srl. Fondata nel 1995, NEM è un’innovativa società di soluzioni idrauliche che fornisce applicazioni personalizzate per la movimentazione dei materiali, l’edilizia, i veicoli industriali e l’agricoltura alla sua base di clienti globale, prevalentemente in Europa e in Asia. NEM si trova in una posizione ideale nella regione dell’Emilia Romagna, nel nord Italia, una delle aree più innovative e tecnologiche nel settore dell’idraulica.

Josef Matosevic, Presidente e Amministratore Delegato di Helios, ha commentato: “Questa acquisizione strategica del volano dimostra il nostro impegno continuo nel nostro segmento idraulico e la crescita della nostra piattaforma principale. Sfruttare il forte nome del marchio NEM nei mercati europei OEM della tecnologia delle valvole a cartuccia (CVT), insieme alle sinergie condivise, farà progredire ulteriormente la nostra tecnologia. Questa acquisizione ottimizzerà la posizione di Helios per espandere la nostra portata geografica, in particolare nell’elettroidraulica, facendo crescere la nostra attività OEM in tutto il mondo. Inoltre, questa acquisizione ci offre una maggiore capacità di produzione CVT in Europa. Non vediamo l’ora di accogliere il team NEM nella famiglia Helios mentre continuiamo a guidare la crescita e creare valore per gli azionisti“.

Helios prevede di chiudere la transazione nel terzo trimestre del 2021 o non appena possibile, fatte salve le consuete condizioni di chiusura. I termini dell’acquisizione non sono stati divulgati.



Helios Technologies

Helios Technologies è leader globale nella tecnologia di controllo del movimento e controlli elettronici altamente ingegnerizzati per diversi mercati finali, tra cui edilizia, movimentazione dei materiali, agricoltura, energia, veicoli ricreativi, nautica, salute e benessere. Helios vende i suoi prodotti a clienti in oltre 85 paesi in tutto il mondo. La sua strategia di crescita è quella di essere il fornitore leader in mercati di nicchia, con prodotti e soluzioni di prim’ordine attraverso lo sviluppo e l’acquisizione di prodotti innovativi. La Società ha pagato un dividendo in contanti ai suoi azionisti ogni trimestre da quando è diventata una società per azioni nel 1997.



NEM Srl

NEM produce soluzioni idrauliche premium per applicazioni mobili, agricole e industriali dal 1995 con l’obiettivo principale di raggiungere la soddisfazione del cliente attraverso una meticolosa gestione dei processi e continui investimenti in ricerca e sviluppo. NEM produce valvole di controllo a cartuccia, parti nel corpo e direzionali insieme a circuiti idraulici integrati per applicazioni nel sollevamento e movimentazione di materiali, macchine edili, veicoli industriali e macchine agricole. L’azienda ha sede nella regione Emilia Romagna d’Italia.