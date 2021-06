LiveSicilia, Antonio Condorelli è il nuovo direttore

Antonio Condorelli, nella foto, è il nuovo direttore di LiveSicilia. “In Sicilia – ha esordito in un editoriale sulla testata on line – il potere viene utilizzato molto spesso per gestire la cosa pubblica al fine di alimentare il proprio apparato personale. Senza un buon amico, molto spesso, anche i diritti più elementari risultano inaccessibili. Noi abbiamo avuto la possibilità, con LiveSicilia, di raccontare anche quello che accade ai piani alti delle istituzioni senza restare intrappolati nelle maglie del potere. Per questo devo ringraziare, in modo particolare, gli editori e i fondatori di LiveSicilia e chi mi ha preceduto. Un abbraccio fraterno va a Salvo Toscano, uno dei migliori professionisti siciliani, che ha guidato il nostro quotidiano durante un difficile anno di pandemia, con grande prestigio”. “Abbiamo una certezza: nessun algoritmo – aggiunge – potrà mai soppiantare il dovere di informare. Ecco perché assumere la direzione di LiveSicilia, oltre a essere una scelta d’amore, è un onore.

Un onore per quello che rappresenta questa testata e un onore per quello che rappresenta la comunità che produce questa testata. Una comunità editoriale e di grandi professionisti”.