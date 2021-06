La Gambling Commission nomina Andrew Rhodes amministratore delegato ad interim

La Gambling Commission ha annunciato la nomina di Andrew Rhodes come nuovo amministratore delegato ad interim. L’annuncio di oggi segue una ricerca approfondita e un processo altamente competitivo per assumere il ruolo.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore pubblico e privato, Andrew entrerà a far parte della Gambling Commission alla fine di questo mese per ricoprire la carica per un periodo di 18 mesi.

Andrew entra a far parte della Commissione dalla Swansea University, dove era cancelliere e direttore operativo. Prima del suo ruolo nell’istruzione superiore, Andrew ha ricoperto ruoli senior in una serie di organizzazioni tra cui il Dipartimento per il lavoro e le pensioni, la Food Standards Agency e la DVLA.

Andrew Rhodes ha dichiarato: “La Gambling Commission è uno dei regolatori di più alto profilo e più rispettati al mondo, quindi sono lieto di unirmi al team in un momento così importante. Proteggere il pubblico e i giocatori dai danni causati dal gioco d’azzardo continuerà a essere centrale nel nostro lavoro e non vedo l’ora di incontrare persone provenienti da tutto il settore e persone con esperienza vissuta per comprendere i problemi e le opportunità che ci attendono. Questo è un ottimo momento per avere l’opportunità di lavorare sulla regolamentazione del gioco d’azzardo. La revisione della legge sul gioco d’azzardo del governo rappresenta una fantastica opportunità per fornire miglioramenti reali e duraturi nel modo in cui il gioco d’azzardo è fornito e regolamentato. In qualità di regolatore, abbiamo un ruolo unico e importante da svolgere in prima linea in questo cambiamento”.

Il presidente della Commissione Bill Moyes ha aggiunto: “Andrew ha un curriculum di prima classe di consegna, forte leadership e innovazione sia nel settore privato che nella pubblica amministrazione.Non ho dubbi che si rivelerà un appuntamento eccezionale qui in Commissione e arriva in un momento in cui i riflettori sono puntati sulla regolamentazione e sugli operatori del gioco d’azzardo. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Andrew mentre mi preparo a passare a una nuova sedia a settembre“.

Il precedente amministratore delegato della Commissione, Neil McArthur, ha lasciato il suo incarico a marzo. Il Gambling Commission Board ha deciso in quel momento di assumere un CEO ad interim per consentire al successore dell’attuale presidente Bill Moyes, il cui mandato scadrà entro la fine dell’anno, di nominare un amministratore delegato permanente.

Da marzo, il vice amministratore delegato Sarah Gardner e il direttore operativo Sally Jones hanno condiviso il ruolo di amministratore delegato ad interim.

Il mandato di William Moyes come presidente della Commissione per il gioco d’azzardo termina a settembre. Il Segretario di Stato dovrebbe annunciare il suo successore a tempo debito.