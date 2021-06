Accenture Italia, Mauro Macchi nominato a. d.

Mauro Macchi, nella foto, attualmente responsabile Strategy & Consulting per Accenture in Europa, diventerà Managing Director per l’Italia, Europa Centrale e Grecia e assumerà il ruolo di amministratore delegato di Accenture Italia. Nel nuovo ruolo Macchi entrerà nel Global Management Committee dell’azienda.

Macchi succederà a Fabio Benasso, che assumerà il ruolo di advisor del Ceo, Julie Sweet, mantenendo la carica di Presidente di Accenture Italia e continuando a fare parte del Global Management Committee dell’azienda. Mauro Macchi e Fabio Benasso assumeranno i nuovi ruoli il 1° settembre 2021.