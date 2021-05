Bosch Ltd nomina Pawan Goenka come amministratore indipendente

Bosch Ltd, società con cui il colosso tedesco dell’innovazione opera in India dal 1951, ha nominato Pawan Kumar Goenka, 66 anni, amministratore indipendente per un periodo di cinque anni

“Sulla base delle raccomandazioni del comitato per le nomine e la remunerazione e soggetta all’approvazione degli azionisti, il Consiglio di amministrazione ha approvato la nomina del Dr. Pawan Kumar Goenka come amministratore aggiuntivo designato come amministratore indipendente per un periodo di cinque anni a decorrere dal Dal 21 maggio 2021 al 20 maggio 2026“, ha affermato la società.

Dopo un’illustre carriera nell’industria automobilistica durata più di quattro decenni, Goenka si era ritirato da Mahindra e Mahindra Ltd (M&M) come amministratore delegato e managing director lo scorso aprile. Nota per aver guidato lo sviluppo dello Scorpione e di molti altri popolari veicoli utilitari (SUV) presso M&M, Goenka ha il merito di aver costruito una solida ricerca e sviluppo (R&S) e un ampio portafoglio di prodotti per l’azienda.

Tra le altre nomine di alto livello, Bosch ha anche nominato Markus Bamberger come amministratore aggiunto, designato a diventare presidente del consiglio di amministrazione con effetto dal 1 ° giugno 2021. Bamberger, che ha lavorato per più di 20 anni presso il Gruppo Merck, è stato al servizio di Robert Bosch GmbH come responsabile della gestione della conformità negli ultimi due anni.

Il fornitore tedesco di componenti automobilistici ha anche annunciato la riconferma di SV Ranganath, 68 anni, come amministratore indipendente per un secondo mandato di tre anni con effetto dal 1 ° luglio 2021.

Bosch ha, inoltre, nominato Bhaskar Bhat come lead independent director per tre anni dal 21 maggio 2021. La sua nomina è in relazione alle pratiche di governo societario.