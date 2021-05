Arredo urbano di Bruxelles affidato a JCDECAUX per 15 anni

L’arredo urbano della città di Bruxelles, è stato affidato a JCDecaux Belgio, che in seguito a una gara d’appalto si è aggiudicata il contratto.

Si tratta di un contratto esclusivo della durata di 15 anni che entrerà in vigore dal 15 giugno e prevede la progettazione, l’installazione, la manutenzione e l’uso di 335 pensiline per autobus e 215 arredi urbani per l’informazione (MUPI). Inoltre, comprende l’installazione di schermi digitali che presenteranno messaggi contestualizzati, geolocalizzati e in real time, che verranno posizionati nei luoghi più strategici della città.

JCDecaux ha progettato un arredo urbano ad hoc per la città di Bruxelles che si vada a integrare in modo armonioso al contesto urbano traendo ispirazione dal design Horta dell’arredo già installato.

Il progetto si basa su solidi valori ambientali, e ambisce a ottimizzare il loro rendimento energetico garantendo un uso responsabile per tutta la durata del contratto. L’arredo sarà alimentato da elettricità verde e in questo modo il consumo energetico sarà ridotto di oltre il 50%. Inoltre, per la realizzazione dell’arredo urbano sono stati scelti materiali riciclabili e resistenti alla corrosione, come l’acciaio, l’alluminio e il vetro, con l’obiettivo di garantire la qualità a lungo termine. Per finire JCDecaux prevede di utilizzare veicoli 100% elettrici.