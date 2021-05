Belluzzo Mercanti annuncia la nomina di Andrea Greppo a nuovo Equity Partner

Belluzzo Mercanti ha ampliato il suo gruppo con l’ingresso dell’avvocato Andrea Greppo in qualità di Equity Partner.

L’ingresso di Andrea Greppo porta il totale dei professionisti di Belluzzo International Partners a 76, di cui 28 partner nel mondo. L’ingresso di Greppo va a rafforzare lo studio, nato a inizio anno con la fusione di Belluzzi e Mercanti, con sedi a Milano e Verona e uffici a Londra, Singapore e Lugano, nelle tematiche corporate, nel contenzioso e nella compliance in ambiti trasversali quali il business commercial/M&A e banking & finance, oltre che supportare l’ulteriore sviluppo della presenza estera della boutique.

Esperto in materia societaria e commerciale, oltre che nel contenzioso e nella compliance. Greppo, dopo aver iniziato il proprio percorso professionale in diverse boutique legali, ha maturato una lunga esperienza in house nella direzione affari legali di Fininvest. È stato poi per oltre undici anni nello studio Chiomenti, dove ha assistito clienti italiani e internazionali in diversi ambiti. L’avvocato è stato inoltre professore a contratto di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Per Chiomenti è la prima uscita nell’ultimo anno dalle prime linee dello studio, che nel 2020 ha accusato perdite soprattutto nella fascia dei collaboratori senior, con nove professionisti, tre counsel e sei senior associate, passati a studi concorrenti.

Si tratta di una boutique professionale internazionale, indipendente e multidisciplinare che eroga consulenza e soluzioni in ambito Legale, Tributario e di Pianificazione Patrimoniale.

Conta 27 Partner ed oltre 70 Professionisti in 5 uffici in Italia, Regno Unito, Singapore e Svizzera, con una rete di corrispondenti internazionali in tutti i continenti.

Per essere sempre accanto al Cliente e alle sue esigenze si serve di un modello innovativo di servizio. Centrati sulla capacità di ascoltare e intervenire da consulenti con efficacia ed efficienza, grazie alla cultura di problem solvers.

L’approccio è internazionali e basati su un modello organizzativo che privilegia il rapporto tra Cliente e Partner, all’interno di una squadra di Professionisti organizzata per competenze multi-giurisdizionali e specialistiche.

La società rileva un forte interesse per il diritto, il fisco e il wealth planning. Svolge inoltre, in maniera continuativa, attività di ricerca e pubblica su riviste nazionali e internazionali, oltre all’attività di docenza in master e corsi universitari.

Si definisce una family business Firm aperta a tutti i nostri Partner e con una governance organizzata secondo le migliori prassi internazionali.