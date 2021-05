GE Healthcare nomina Flavia Tanzarella Compliance Specialist Southern Europe & Nordics

Nel ruolo di Compilance Specialist Southern Europe & Nordics, Flavia Tanzarella si occuperà della gestione della compliance (ossia, la conformità a determinate norme, regole o standard) nell’area Italia, Malta, Israele, Spagna, Portogallo e regioni nordiche.

Nel gruppo dal 2018, la giurista era già Compliance Specialist per l’Italia, Malta e Israele.

Flavia Tanzarella informazioni

In precedenza, Tanzarella è stata Corporate & Legal Affairs Specialist di Imperial Tobacco e, prima ancora, ha lavorato in consulenza. Con una laurea alla LUISS in Business and Corporate Law, vanta un Erasmus all’Università di San Paolo.

In campo economico ed organizzativo con il termine compliance normativa (o regulatory compliance, in italiano anche conformità normativa) si intende la conformità a determinate norme, regole o standard; nelle aziende la compliance normativa indica il rispetto di specifiche disposizioni impartite dal legislatore, da autorità di settore nonché di regolamentazioni interne alle società stesse.

GE Healthcare

GE Healthcare è una divisione medicale della multinazionale General Electric. Lo scopo è aiutare gli operatori sanitari a prevedere, diagnosticare, informare, monitorare e trattare le malattie prima in modo che ogni individuo possa vivere la vita al meglio. La visione per il futuro è quella di consentire un nuovo modello di assistenza sanitaria precoce incentrato sulla diagnosi precoce, l’individuazione delle malattie pre-sintomatiche e la prevenzione delle malattie.