Rolls Royce: Anders Warming nuovo direttore del design

Rolls-Royce Motor Cars ha annunciato che Anders Warming è stato nominato Direttore del Design. Entrerà in azienda dal 1 ° luglio.

Warming, 48 anni, si unisce a Rolls-Royce Motor Cars da Warming Design, la società che ha fondato nel 2019. La sua esperienza include quasi 20 anni in posizioni senior nel BMW Group, tra cui Head of Design presso MINI e Exterior Chief Designer presso BMW.

Al di fuori di BMW, Warming ha ricoperto varie posizioni di senior design in aziende tra cui Borgward e Volkswagen.

Torsten Müller-Ötvös, CEO di Rolls-Royce Motor Cars ha dichiarato: “È con grande piacere che accolgo nella famiglia Rolls-Royce una persona con la profonda esperienza e creatività di Anders Warming. In qualità di nostro direttore del design, avrà un ruolo chiave nella definizione della nostra futura direzione estetica e nella realizzazione dei sogni e delle aspirazioni dei nostri clienti. Anders si unisce a noi mentre procediamo verso la completa elettrificazione del nostro marchio, che darà forma alla Rolls-Royce per i decenni a venire. Affronterà la sfida di sostenere i principi di progettazione fondamentali dello stesso Sir Henry Royce, che ci guidano da oltre 100 anni “.

Ha continuato: “Diventare il direttore del design per Rolls-Royce Motor Cars è il compito più prestigioso e stimolante nel settore del lusso. Offre opportunità uniche per creatività innovativa, immaginazione ed esplorazione di nuovi generi. Non ho dubbi che Anders, con la sua straordinaria ricchezza di esperienza e talento, eccellerà nel suo nuovo ruolo e non vediamo l’ora di lavorare con lui alla Rolls-Royce “.

Adrian van Hooydonk, Senior Vice President, BMW Group Design, ha commentato: “Anders Warming ha una comprovata esperienza come designer estremamente creativo e appassionato con un occhio attento per i dettagli e l’artigianato e da quando ha trascorso la maggior parte della sua carriera nel nostro team di design. Sono sicuro che si integrerà molto rapidamente“.

Anders Warming ha dichiarato: “È un enorme privilegio e un’esperienza umiliante essere chiesto di assumere questo ruolo. Sono personalmente entusiasta di entrare a far parte di Rolls-Royce e sono pienamente impegnato nelle sfide presentate da questo grande e storico marchio mentre si muove verso il futuro “.

Il nuovo direttore del design Rolls Royce proviene da Copenaghen, in Danimarca. Si è laureato in Major Transport Design presso l’ArtCenter College of Design, Vevey, Svizzera e Pasadena, USA.