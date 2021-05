Groupon sceglie l’agenzia pubblicitaria FCB per il suo riposizionamento

FCB ha vinto la gara internazionale per studiare il riposizionamento di Groupon, il marketplace globale di e-commerce.

FCB è il network creativo del gruppo IPG che avrà il compito di far evolvere la percezione del marchio sia da parte dei consumatori e che dai quello dei commercianti, per aumentare il coinvolgimento e la frequenza di acquisto tra i clienti di Groupon.

L’obiettivo della campagna è proporre Groupon come punto di riferimento per esperienze locali, intercettando il desiderio delle persone in tutto il mondo di tornare a fare esperienze fisiche e di prossimità dopo la pandemia.

Groupon ha avuto un grande impatto a causa delle restrizioni e ora la compagnia vuole ripartire. Il nuovo riposizionamento verrà comunicato verso la fine del prossimo mese, a ridosso della stagione estiva.

Per fare questo, Groupon ha ampliato l’offerta a nuove categorie, con maggiore enfasi sulle offerte locali, in particolare nel settore della bellezza e del benessere.