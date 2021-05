Unicredit e Bei lanciano un accordo per la ripresa delle imprese

Unicredit e Bei (Banca europea per gli investimenti) hanno siglato un accordo che rientra nell’obiettivo da parte delle banche al servizio delle imprese per aiutarle nella ripresa dopo le difficoltà dovute alla pandemia. L’accordo consentirà di attivare 2,5 miliardi di investimenti di oltre 10 mila imprese italiane di piccole, medie e grandi dimensioni.

Questa è la prima operazione avviata in Italia basata sul Fondo Pan-Europeo di Garanzia (Feg), messo a disposizione dalla Ue in risposta alle difficoltà dovute al Covid. La strategia operativa nei primi mesi di attività, tra ottobre e aprile, ha approvato con garanzia 11,7 miliardi, a sostegno di 93,9 miliardi di investimenti a livello globale.

In particolare, è prevista la creazione da parte di Unicredit di un portafoglio di prestiti di nuova emissione alle aziende per un valore totale di un miliardo. Questi prestiti, messi a disposizione delle aziende nei prossimi mesi saranno in grado di finanziare investimenti pluriennali e capitale circolante per le attività principali delle aziende. La Bei, invece, userà il Feg per garantire fino a 750 milioni del portafoglio di nuovi prestiti diUnicredit.