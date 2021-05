Adecco Group nomina Alexandra Andrade Senior Vice President Professional Recruitment Head Southern Europe

Alexandra Andrade è la nuova Senior Vice President Professional Recruitment Head Southern Europe di The Adecco Group. Guida Badenoch + Clark e Spring Professional in Italia e Spagna. Badenoch + Clark e Spring Professional fanno parte della business unit Talent Solutions, una delle tre verticalizzazioni di The Adecco Group.

Andrade è una manager portoghese laureata in sociologia, con vent’anni nel settore del professional recruiting. Dal 2016, dopo un percorso di successo in diverse multinazionali nell’ambito dell’assessment delle risorse e career management, è entrata a far parte di The Adecco Group, lanciando Spring Portugal e poi trasferendosi in Spagna. L’ultimo ruolo ricoperto è stato Head of Spring, B+C and Adecco Learning & Consulting Spain.

La manager ha dichiarato:

“Sono onorata ed entusiasta di iniziare questa nuova sfida in Italia, che rappresenta uno sviluppo ulteriore del mio percorso all’interno del Gruppo Adecco. Credo profondamente che la diversità di genere, di background e di nazionalità, arricchiscano i team di lavoro, permettendo di raggiungere le più alte performance. Non vedo l’ora di poter mettere le mie competenze e la mia esperienza a servizio della squadra italiana”.

Andrade è laureata in sociologia, ha un master in criminologia e un MBA conseguito presso ISCTE. Dal 2016 è anche una Coach.