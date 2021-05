Marco Marcato in SG Company: nuovo progress manager di +Uno

Marco Marcato è entrato nell’organico di SG Company, da maggio, nelle vesti di progress manager di +uno, l’agenzia di creatività della società.

Marco Marcato ha iniziato la sua carriera nel 2006 entrando nel giugno dello stesso anno nel reparto creativo di Jakala, accanto al direttore creativo per gestire i flussi di lavoro e lo sviluppo delle attività. Dopo aver lavorato per Jakala per ben undici anni, ha iniziato a collaborare con Triboo prima e Playground dopo, occupandosi sia della gestione delle risorse umane per la crescita dell’azienda sia dell’organizzazione delle mansioni in termini di miglioramenti di flussi.

L’amministratrice delegata di SG Company, Elena Melchioni, ha così commentato l’entrata in squadra del nuovo progress manager: “Il corretto coordinamento delle attività di è un aspetto fondamentale per la qualità con cui si realizza un progetto. Inoltre, il lavoro da remoto ha difficoltà diverse rispetto a quello in presenza, come SG Company ci stiamo quindi impegnando per migliorare non solo l’efficacia ma anche la qualità del tempo dedicato da tutti i colleghi. Marco viene dal mondo della creatività e del digital, e porterà una nuova sensibilità e anche un approccio più tecnologico nella gestione delle risorse interne”.