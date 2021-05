Nuove nomine in Teads: Antonella La Carpia promossa VP Global Marketing

Teads è una piattaforma multimediale globale che distribuisce pubblicità a 1,9 miliardi di persone ogni mese, attraverso esperienze pubblicitarie che assicurano visibilità grazie al lavoro dei migliori editori del mondo.

I cambiamenti attuati nell’organigramma da Teads interessano sia il piano italiano che globale. La società rinnova il suo team interno con nuove promozioni e nuovi ingressi nel settore Marketing, Data, Publishing e Sales, importanti attività strategiche per lo sviluppo del business locale ed estero della tech company.

Antonella La Carpia diventa VP Global Marketing, ampliando dunque la sua area di riferimento su tutto il territorio mondiale. Antonella La Carpia ha lavorato dal 2011 per edificare la solida identità e riconoscibilità del brand Teads. Dapprima per il mercato italiano e poi dal 2015 con un focus più ampio sui mercati EMEA e APAC secondo quanto riferito dalla nota azienda. Con questo nuovo incarico anche il video e design team global faranno riferimento a lei per continuare a consolidare un lavoro già costruito negli ultimi due anni. A capo di un gruppo di lavoro di oltre 30 persone cross-country, La Carpia sarà tra le principali personalità a guidare le strategie marketing della società tecnologica, trainando l’innovazione nel mercato, con un approccio alla leadership orizzontale che vedrà la valorizzazione di altre due figure marketing al femminile di spicco per il mercato US, Allison Livermore e LATAM, Maria Beatriz Blanco.

“Sono molto onorata di questo riconoscimento che è stato il frutto di un percorso abbastanza naturale rispetto a quello che con il mio capo Jeremy Arditi, abbiamo costruito negli ultimi 2 anni. Il team di leadership del Marketing Team, in questo momento è rappresentato dalle migliori risorse sul mercato e sono onorata di dare il mio contributo e di estendere un po’ della mia italianità in altri territori. Quello che Teads sta costruendo con il nuovo assetto Marketing è assolutamente innovativo nella gestione delle risorse. Forse uno degli esperimenti più belli che vede un approccio sincretico di linguaggi, visioni. Io con il mio nuovo ruolo cercherò di supportare sempre di più i valori culturali di Teads che sono fortemente concentrati sui valori della diversity e orientati a moderare un Advertising Sostenibile. Inoltre, contribuirò a far accelerare il nostro impegno sui temi, della sostenibilità anche nel nostro mercato”, spiega La Carpia.

Altre nomine e promozioni in Teads

Tra le altre promozioni, Angelo Lo Ponte diventa Head of Business Development & Data Expert di Teads Italia, un ruolo di centrale importanza per lo sviluppo delle strategie a livello locale Italia in ambito di dati, tecnologie di targeting, profilazione e soluzioni di media effectiveness della suite tecnologica di Teads. Angelo Lo Ponte sarà parte di una task force a livello globale deputata a guidare le evoluzioni della tecnologia in ambito di dati e Intelligenza Artificiale e sviluppare approcci sostenibili a lungo termine per far fronte alla sfida cookieless.

Mentre Ana Hajman, Head of Publishing, ricoprendo il ruolo di Responsabile per lo Sviluppo Business lato editori potenziando le relazioni dirette in esclusiva con i publisher più prestigiosi in Italia e consolidando l’offerta tecnologica dedicata alla valorizzazione dell’ecosistema media.

Tra le altre nuove nomine e assunzioni, Donatella Urrai diventa Tech–Telco & Retail Industry Director Teads Italia, Luca Aiello nominato Industry Director, Luxury Fashion Beauty Sportswear, Giorgia Pepe – in precedenza Digital Agency Sales Account per Sport Network – viene assunta per l’incarico di Sales Director per la sede di Roma della società.