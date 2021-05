Mattel lancia Playback per dare una seconda vita ai giocattoli

Richard Dickson, President e COO dell’azienda ha dichiarato che “I giocattoli di Mattel sono fatti per durare nel tempo ed essere trasmessi da una generazione all’altra”, ha inoltre spiegato “l’attenzione all’innovazione e la ricerca di soluzioni sostenibili fanno parte della progettazione stessa dei prodotti”.

L’iniziativa per ora è disponibile solo in Usa e Canada ma a breve anche in Francia, Germania e UK. Prevede che attraverso partner terzi, i consumatori abbiano la possibilità di stampare le etichette prepagate per poter poi spedire gratuitamente i giocattoli da riciclare. In questa fase iniziale saranno accettati solo Barbie, Matchbox e Mega, ma in futuro sarà possibile inviare anche altre marche.

Tra i giocattoli, le nuove collezioni Fisher-Price e 3 set di Mega Blocks, sono già state prodotte con materiali riciclati o riciclabili. Inoltre, per il 2022 è prevista l’uscita di Tesla Roadster di Matchbox, che sarà fatta al 99% di materiali riciclati.