Falck Renewables, Giovanni Stucchi è il nuovo Group general Counsel and General Secretary

Nuova nomina in Falck Renewables con Giovanni Stucchi, nella foto, che è stato designato nuovo Group general Counsel and General Secretary. Fra le sue responsabilità, la gestione delle attività legali, ordinarie e straordinarie, sia stragiudiziali che giudiziali, gli adempimenti societari e la compliance. “Congratulazioni a Giovanni per il suo nuovo ruolo nel nostro Gruppo. Ruolo che andrà a ricoprire con la grande professionalità e competenza che ha dimostrato in questi anni di lavoro in Falck Renewables. Un augurio a lui e a tutto il team legale per questo nuovo inizio”, ha commentato Toni Volpe, amministratore delegato di Falck Renewables.