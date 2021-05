Planview nomina Razat Gaurav amministratore delegato

Planview, fornitore leader a livello globale di soluzioni per la gestione di portafogli e del lavoro, ha annunciato oggi la nomina di Razat Gaurav alla carica di amministratore delegato con decorrenza immediata.

Gaurav, che entrerà a far parte anche del Consiglio di amministrazione della società, sostituirà Greg Gilmore, che andrà in pensione ma continuerà a far parte del Consiglio di amministrazione.

Con oltre 20 anni di esperienza nel ramo del software aziendale, Gaurav vanta doti dirigenziali comprovate nell’espansione e nella crescita di imprese a livello globale.

