Bnp Paribas: Sandro Pierri è il nuovo Ceo Bnp Paribas Asset Management

Dal 1° luglio 2021 Sandro Pierri assumerà il ruolo CEO di BNP Paribas Asset Management, ad annunciarlo è BNP Paribas. Pierri prende il posto di Frederic Janbon, che ha fine anno lascerà il gruppo per seguire altre opportunità professionali.

BNP Paribas Asset Management è la società del Gruppo specializzata in asset management, con sede a Parigi.

Sandro Pierri riporterà a Renaud Dumora, futuro Deputy COO di BNP Paribas, responsabile della divisione Investment & Protection Services del Gruppo che comprende BNP Paribas Asset Management, insieme a BNP Paribas Cardif, BNP Paribas Wealth Management e BNP Paribas Real Estate.

Pierri è entrato a far parte di BNPP AM nel 2017 come responsabile del Global Client Group (GCG) e ha dato un notevole contributo all’implementazione del piano di crescita di BNPP AM, posizionandolo come player primario, in grado di offrire soluzioni di investimento ad alto valore aggiunto per risparmiatori, aziende e istituzioni.

Jean-Laurent Bonnafé, CEO del Gruppo BNPP, commenta:

“Vorrei ringraziare sinceramente Frederic Janbon per il contributo dato al Gruppo BNP Paribas, dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera professionale. Durante il suo incarico alla guida del Fixed Income e fino al 2014, ha costruito e gestito con successo un importante e riconosciuto franchise nel mercato del reddito fisso e nel debt capital market. Dal 2015 ha riorganizzato e trasformato le nostre attività di asset management in una piattaforma completa e integrata che offre solide prestazioni di investimento ai clienti. Sotto la sua guida, BNP Paribas Asset Management è diventata leader globale negli investimenti sostenibili”.

Renaud Dumora ha dichiarato:

“La nomina di Sandro Pierri, che ha più di 30 anni di esperienza nel settore del risparmio gestito ed è Deputy CEO di BNP Paribas Asset Management dal 1 gennaio 2021, dimostra la capacità della nostra società di asset management di organizzare un piano di successione senza interruzioni che garantirà coerenza con la strategia sviluppata da Frederic Janbon. Sandro ha trasformato il Global Client Group di BNP Paribas Asset Management in una piattaforma di distribuzione incentrata sul cliente con l’obiettivo di supportare la strategia di crescita del business. Un percorso che i risultati positivi nel 2020 hanno dimostrato essere efficace nonostante l’impatto della pandemia. In qualità di CEO, sosterrà la strategia, la filosofia e i valori dell’azienda nel quadro del nostro prossimo piano di sviluppo aziendale e rafforzerà la leadership di BNP Paribas Asset Management negli investimenti sostenibili”.

Pierri, laureato in Economia presso l’Università degli Studi di Torino, vanta più di trent’anni di esperienza nel settore del management. La sua carriera inizia nel 1989 come portfolio manager in San Paolo Fondi. Nel 1992 a iniziato a lavorare in BNL Gestioni, poi, nel 1994, è entrato in ING Investment Management in Italia dove ha ricoperto diversi ruoli commerciali. Tra il 2002 e il 2003 è stato amministratore delegato delle attività retail italiane di ING Group. Nel 2004, a seguito dell’acquisizione da parte di UniCredit/Pioneer delle attività italiane di ING, è entrato a far parte di Pioneer Investments, la divisione di asset management di UniCredit. Ha ricoperto per 10 anni varie posizioni commerciali e manageriali, tra cui quella di Amministratore Delegato nel 2012.