Havas Milan come nuovo partner di comunicazione di Sara Assicurazioni

Sara Assicurazioni ha chiuso la gara e ha scelto Havas Milan come nuovo partner di comunicazione 2021.

L’azienda è Top Sponsor del Giro d’Italia, in programma dall’8 maggio, e Havas Milan ha avviato la campagna Bici2Go, la soluzione assicurativa studiata per tutelare chi usa la bici come mezzo di mobilità urbana o nel tempo libero, che sarà Polizza Ufficiale del Giro d’Italia.

L’obiettivo è di posizionarsi come il partner ideale che si muove ed evolve insieme a chi la sceglie, per essere costantemente in linea con le esigenze personalizzate di ciascuno. Nasce così “Il bello di muoversi insieme”.

Per questa campagna, l’agenzia ha lavorato su tutti i touch-point di comunicazione strategici per il brand realizzando un video web, una campagna display e una stampa, uno spot radio ed infine materiali da distribuire sul punto vendita per tutte le agenzie sul territorio.

Luissandro Del Gobbo, Chief Creative Officer di Havas Milan, ha dichiarato:

“È una campagna estremamente innovativa, che vuole farsi notare. Con un’assicurazione come Sara, che ha nel dinamismo il suo punto di forza, non potevamo certo ideare una campagna che ricalcasse dinamiche consuete e tradizionali.”

“Siamo lieti di avviare questa partnership con Havas in occasione del Giro d’Italia”, afferma Alberto Tosti, Direttore Generale di Sara Assicurazioni, “È certamente l’occasione ideale per lanciare il nostro nuovo format di comunicazione che evidenzia il nostro posizionamento di brand caratterizzato da dinamismo, capacità di innovare e attenzione alle nuove forme di mobilità sostenibile.”