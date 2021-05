Unieuro: Marco Pacini nuovo Cfo

Nuovo volto in Unieuro. La nota catena di elettronica di consumo ed elettrodomestici ha nominato Marco Pacini Chief Financial Officer.

Il top manager, che attualmente riveste il ruolo di Chief Financial & Operating Officer di Fiera Milano, entrerà in carica il prossimo 1° giugno. Pacini vanta un’esperienza pluriennale in ambito amministrazione, finanza e controllo e ha un passato in FCA.

In Unieuro, il manager, assume la responsabilità e il coordinamento dell’intera area Finance di Unieuro, comprendente Amministrazione & Controllo, Finanza, Legale, Corporate Development e Investor Relations.

Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Ceo di Unieuro, ha dichiarato:

“Sono molto felice di dare il benvenuto a Marco Pacini, che approda in Unieuro dopo un percorso professionale solido e di alto profilo in aziende di primario standing, fortemente coerente con il nostro status di public company quotata sul segmento Star. Marco saprà accompagnare e favorire l’ambiziosa trasformazione digitale che stiamo imprimendo a Unieuro, dialogando proficuamente con la neonata Direzione Generale e stimolando una corretta allocazione del capitale nell’interesse della Società e di tutti gli Azionisti”.

Pacini, 49 anni, è laureato con lode in Economia all’università “La Sapienza” di Roma e ha conseguito un Master in Management, Accounting and Corporate Finance all’Università di Torino. Entrato in Fiat nel 1998, ha via via ampliato e rafforzato le proprie competenze in ambito Finance lavorando in svariate società del gruppo sia in Italia che all’estero. Dal 2006 al 2008, Pacini ha maturato un’importante esperienza nel comparto dell’elettronica di consumo in qualità di Chief Accounting and Tax Officer di UniEuro – gruppo Dixons, rientrando in seguito in Fiat Chrysler Automobiles, dapprima in qualità di Cfo di Abarth e, da ultimo, di Car Business Finance Director – Emea. Risale infine al 2017 il passaggio in Fiera Milano, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, nel ruolo di Cfo.