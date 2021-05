Shopfully: nomina Roberto Pierri e Tiziano Rescali

Roberto Pierri e Tiziano Rescali

ShopFully rinforza il team con l’ingresso di due importanti figure: Roberto Pierri e Tiziano Rescali, rispettivamente nuovo Marketing Director Marketplace e Product Director Business Solutions.

Roberto Pierri vanta esperienze importanti a BlaBlaCar, Rocket Internet e SOS Tariffe. A lui viene affidata la responsabilità di guidare la strategia di marketing dei prodotti consumer dell’azienda, ovvero i tre marketplace DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile in Italia e i loro corrispettivi all’estero.

Tiziano Rescali invece ha il compito di far evolvere la piattaforma di hyperlocal marketing. Rescali ha un curriculum di tutto rispetto con un’esperienza ventennale su progetti di marketing automation e data strategy in aziende tech e media come Yahoo, Digital Magics, H-Farm, Adform e Havas Media.

Stefano Portu, Ceo e Founder di ShopFully, ha commentato:

“Lo shopping sta cambiando, anche e soprattutto nei negozi vicino casa e ShopFully continua a crescere, puntando sempre più su tecnologia e prodotto. Il consumatore chiede di utilizzare lo smartphone come telecomando anche per interagire con i negozi e noi siamo impegnati con i nostri partner a farlo accadere. Sono certo che l’ingresso di Roberto e Tiziano ci supporterà ulteriormente, arricchendo il nostro team con talento e professionalità. A loro va il nostro benvenuto e buon lavoro!”

La tech company, che solo nei primi 3 mesi del 2021 ha visto l’ingresso di 22 nuovi professionisti, sta intraprendendo un percorso di crescita aziendale. ShopFully continua infatti a consolidare il team di oltre 200 professionisti di 16 nazionalità diverse, puntando ulteriormente sulla presenza unica e complementare di un mix di competenze imprenditoriali e manageriali, al servizio di oltre 700 retailer e manufacturer a livello internazionale.