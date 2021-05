Access apre le porte allo Sport Marketing

Access Live Communication e GroupM ESP si sono uniti, dando vita ad un’unica struttura. Alla guida c’è Davide Bertagnon.

Access Live Communication è una unit di GROUPM specializzata nella industry della Live Communication & Events, mentre GroupM ESP è la divisione al servizio delle agenzie media del gruppo per l’integrazione dei progetti legati allo sport all’interno delle strategie di comunicazione e marketing delle aziende.

Quindi, Access ha ampliato il suo raggio di intervento alle attività sviluppate in collaborazione con Leghe, Federazioni, Club e tutti i player del settore sportivo, non ultimo l’area degli e-sports, le competizioni di videogiochi a livello agonistico.

Fino ad ora Access si era occupata principalmente di consulenza strategica, creativa e produttiva nel mondo della live music, dell’entertainment, degli eventi in ambito artistico e culturale, dei tour e dei roadshow, degli eventi digitali

“Con la nuova struttura, e in un’ottica di integrazione delle competenze, saremo in grado di offrire – alle agenzie del gruppo e ai clienti – una consulenza più ampia, capace di rispondere alle nuove esigenze che derivano dal profondo cambiamento che ha coinvolto la nostra industry”, dichiara Bertagnon nella nota.

“È innegabile che Live Communication e Sport siano stati significativamente penalizzati dall’emergenza sanitaria e dai ripetuti lockdown. Ma GroupM da sempre crede fortemente nell’importanza strategica di questi asset all’interno delle strategie di comunicazione e, in attesa di un new normal, grazie anche al nostro know-how digitale, vogliamo, con Access, continuare ad affiancare i nostri clienti offrendo soluzioni innovative tanto nell’area degli eventi, quanto nell’ambito dello sport e degli e-sport, settore in netta crescita”, aggiunge Massimo Beduschi, Ceo e Chairman GroupM Italia e Chairman WPP Italia.