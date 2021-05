Sileri: il vaccino AstraZeneca lo farei subito

“La vaccinazione sta andando bene e i numeri crescono in maniera importante, abbiamo 15 milioni di persone che hanno avuto almeno una dose di vaccino. Sicuramente in alcune aree del paese vi è una riluttanza nei confronti di AstraZeneca. Bisogna parlare quanto più con i nostri cittadini per dirgli che è un vaccino sicuro esattamente come gli altri. Non credo che possa esserci un rallentamento significativo a causa della riluttanza verso questi vaccini in tutta Italia, ma in alcune aree del paese purtroppo è così, dobbiamo sensibilizzare di più la popolazione. Io lo farei subito”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, a ‘Vivavoce’ su Rai Radio 1.