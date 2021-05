“Fare startup in Italia”, il ceo di Winelivery racconta la sua avventura imprenditoriale

Francesco Magro in 120 pagine dà una vera lezione sul fare impresa nel Belpaese

Francesco Magro, ceo e fondatore di Winelivery, sceglie di raccontarsi e raccontare la sua avventura nella foresta dell’imprenditoria italiana scrivendo nel suo primo libro, “Fare Startup in Italia”, quelli che sono i punti chiave per poter raggiungere il successo partendo da zero. Una lettura facile, veloce, ma soprattutto pragmatica: ricca di spunti e di esercizi che in un tempo di lettura di qualche ora sono capaci di trasmettere i capisaldi dell’aspirante startupper Italiano. Un libro adatto a tutte le nuove generazioni, a chi ha la stoffa dello startupper o pensa di averla ma che è pervaso da domande come: Come si fa ad avviare una startup? Come farsi venire una buona idea? Come si capisce se è una buona idea? E cosa fare una volta che la si è trovata?

Lasciamoci trasportare dal racconto, dunque, di chi una startup l’ha fondata e che in queste pagine racconta la sua storia, condividendo le lezioni più importanti che ha appreso, ma anche gli errori e gli strumenti che hanno fatto di lui un imprenditore di successo. Perché la verità è che tutti possono trasformare un’idea in business e, soprattutto, che vale davvero la pena di provarci.

Come cita in apertura l’autore, infatti, per fare startup non bisogna nascere imprenditori o “startuppari”, basta avere le idee ben chiare, essere pronti a mettersi in gioco, ma, soprattutto, sbagliare avendo la capacità di non demordere e rimettersi subito in carreggiata.

Mentre Winelivery al suo quinto anno di attività è diventata il player numero uno nel mondo della drink delivery in Italia, Francesco Magro è entrato nella classifica Business person of the Year 2020 ed è stato citato da Capital tra i “Next 40”.

