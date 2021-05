Boss: Kristina Szasz director della business unit womenswear

La casa di moda Hugo Boss ha scelto Kristina Szasz per ricoprire la carica di director della business unit womenswear del marchio.

La manager, il cui ultimo lavoro è stato svolto presso s.Oliver, è stata scelta selezionata per la sua pluriennale esperienza manageriale per importanti fashion house, tra le più prestigiose Karl Lagerfeld, Nike, Pvh, Emilio Pucci, Levi’s e Abercrombie & Fitch. La carica sarà effettiva dall’1 settembre.

Si apprende dalla nota stampa che “L’executive farà leva sulle esperienze maturate nel brand management, nel design e nello sviluppo prodotto «per continuare a guidare il riallineamento della parte womenswear di Boss».

La grande maison di moda tedesca, infatti, è alle prese con un piano per ripensare e ricalibrare il proprio approccio al brand, in visione dei cambiamenti nelle abitudini di acquisto dei consumatori emerse durante e dopo la pandemia da Covid-19.

Recentemente Hugo Boss è balzata sotto l’occhio dei riflettori dopo un’impennata azionaria connessa alle voci che la vedono “sotto la lente di gruppi competitor come Lvmh e Kering o di alcuni fondi di private equity”.