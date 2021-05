Nicoletta Besio è la nuova Director Of Sales di Twitch Italia

Twitch, ha nominato Nicoletta Besio come nuova Director of Sales per l’Italia. Un ruolo nuovo per la piattaforma di live streaming che in media accoglie oltre 2,5 milioni di persone in diretta e che nel 2020 ha superato il trilione di minuti guardati.

L’azienda punta a crescere nel mercato italiano e la Besio avrà la responsabilità di guidare lo sviluppo del business pubblicitario sul mercato italiano.

La community di Twitch è composta soprattutto dalla Gen Z e dai millennial, un pubblico difficile da raggiungere per gli inserzionisti sui canali tradizionali come la TV.

Krishan Patel, EMEA director of sales di Twitch, ha detto:

“Twitch ha avuto una crescita esponenziale nell’ultimo anno e l’Italia non fa eccezione. Sono lieto di dare il benvenuto a Nicoletta in questo nuovo ruolo, dove giocherà un ruolo cruciale nell’aiutare i brand a sfruttare le opportunità uniche che Twitch mette a disposizione”.

Nicoletta Besio ha commentato:

“Twitch offre un’opportunità senza precedenti a marketer e inserzionisti di interagire in modo molto diretto e personale con questa audience. La mia intenzione è quella di aiutare i professionisti del marketing a capire e capitalizzare al meglio le grandi potenzialità di Twitch nell’ambito dell’advertising”.

La Besio si è laureata all’Università Bocconi e ha più 15 anni di esperienza nelle vendite, nel digital marketing, nella tecnologia e nel digital advertising, con un focus sull’innovazione. Vanta un’esperienza di 10 anni in Google, dove ha guidato una business unit responsabile della digital transformation di clienti chiave nei settori Tech, Telco, Media&Ent ed E-commerce.