Editoria, arriva in libreria “Il Mostro del pisolino”

Il ‘Mostro del pisolino’ fa paura, ma si può affrontare. È estensibile e furfante, si mimetizza tra gli arredi di casa. Quasi simpatico perchè minuscolo, diventa temibile nella sua versione XL quando la mamma va a fare il riposino. È quello il momento in cui il nostro piccolo eroe lotta contro la paura di restare da solo. A firmare il suo primo libro per l’infanzia è la giornalista siciliana Lorena Dolci, da vent’anni volto dell’emittente regionale Telecolor con le illustrazioni pop e ironiche di Amalia Caratozzolo, messinese anche lei, disegnatrice del Corriere della Sera e autrice di un libro di satira.

Lorena e Amalia si incontrano nuovamente nelle grandi pagine blu e gialle di questa storia di audacia quotidiana in cui ogni bambino può rispecchiarsi. Il libro è dedicato a tutti quei giovani eroi ed eroine che si trovano ad affrontare da soli piccole e grandi avventure, a volte senza neanche dover andare troppo lontano, perché le paure più spaventose si annidano nei posti più impensati, persino tra le mura di casa. Uno strumento utile agli adulti anche per parlare ai più piccoli della paura che ha stravolto le nostre vite a causa della pandemia, un altro “mostro” con cui dobbiamo convivere. Mostro del Pisolino inaugura Piccoli Lunatici, la collana di libri per l’infanzia di Lunaria Edizioni, il progetto editoriale dell’Associazione culturale Gammazita. Una collana di albi illustrati e di narrativa per l’infanzia.