Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Norbert Hofer

È il Terzo Vicepresidente del Consiglio nazionale Austriaco ed é insorto così: “Salvini, come ministro dell’Interno, ha preso sul serio la protezione delle frontiere esterne dell’UE e per questo viene accusato. Ciò può finire solo con l’assoluzione”. Ma Hofer non è solo. Non solo i sovranisti, ma molti garantisti ed esperti di diritto si sono espressi come lui. Domanda: perché in Italia il leader della Lega non ha ricevuto un sostegno adeguato, nonostante l’intero governo sia stato compatto con lui nella difesa (doverosa!) delle frontiere?

Carlo d’Inghilterra

Elisabetta II ha compiuto ieri 95 anni: è la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. A corte di dice che sia stremata dal lutto per la morte del marito Filippo, ma nient’affatto intenzionata ad abdicare. L’erede sarebbe il figlio Carlo (72 anni), che però non gode di alcuna popolarità : meno della metà, secondo un ampio sondaggio, rispetto alla regina in carica dal 1952, ovvero da quasi 70 anni. Per Carlo insufficiente stima e meno ancora simpatia, da parte dei sudditi).

Guido Bertolaso

L’ex capo della Protezione civile e oggi consulente per l’emergenza Covid in Lombardia è in gran forma, non delude le aspettative. Ha annunciato che entro aprile ci saranno centomila dosi al giorno per la regione lombarda: vuole superare i traguardi del generale Figliuolo, rispettando le priorità determinate dall’età e addirittura “parlando con gli indecisi uno per uno”. Con 272 ultracentenari da vaccinare entro domani. E senza mezze parole, dice che, nella sfida Lazio-Lombardia, Zingaretti ricorre a vere furbate.

Katia Ricciarelli

Abitualmente non solo è fascinosa ma anche gentile, oggettiva e disponibile. Tuttavia qualche giorno fa, a “La vita in diretta”, è caduta in un infortunio” (evitabile). Ha citato, in modo confuso ed esitante, Rita Dalla Chiesa, alludendo addirittura a una sua presunta tendenza “ad andare a letto con chiunque”… Povera Rita, tirata in ballo chissà perché, con disagio di tutti. L’incidente sarà chiarito… Purtroppo però le parole sono pietre e quelle dette in tivù arrivano a milioni di persone.

Lorenzo Sonego

Dopo l’affermazione doppia a Cagliari, nel singolare e nel doppio, è al 32esimo posto nella classifica internazionale. Matteo Berrettini è decimo, Jannik Sinner al numero 19, Fabio Fognini al 27. Nel quartetto dei tennisti azzurri il predestinato sembra a tutti Sinner, che ha appena 19 anni: Sonego, venticinquenne, però non è invidioso, sa aspettare il suo momento. È uno sfegatato tifoso del Torino, sta migliorando il suo lato debole (il rovescio), e vuole rafforzare anche il servizio. Preferisce giocare sulla terra.

Catanzaro, Ospedale Pugliese Ciaccio

Per 15 (quindici!) anni non ha lavorato neanche un giorno, secondo l’accusa. Finalmente Salvatore Scumace è stato indagato dalla procura di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri, e dalla Guardia di Finanza. Per zittire la sua responsabilità, pare che usasse pesanti minacce. Ora ci si augura che l’inchiesta accerti tutto: com’è possibile che nessuno, nell’ospedale Pugliese Ciaccio, si sia mai accorto che per quindici anni il signor Scumace non si era mai presentato al lavoro? (Ma a incassare lo stipendio sì: in totale mezzo milione).