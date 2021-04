Via libera dei soci di Carige al bilancio 2020, chiuso con un rosso da 252,91 milioni di euro: i voti a favore sono stati pari al 97,57% del capitale presente in assemblea. Dagli azionisti è arrivato anche l’ok alle politiche di remunerazione e, in parte straordinaria, alla copertura delle perdite degli scorsi esercizi mediante l’utilizzo delle riserve e la riduzione del capitale sociale.