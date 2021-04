Ibm, accordo per acquisire myInvenio

Ibm (nella foto, l’a. d. per l’Italia Stefano Rebattoni) ha annunciato un accordo preliminare per acquisire myInvenio S.r.l., una società operante nel settore del process mining con sede a Reggio Emilia. La pianificata acquisizione, informa una nota, metterà a disposizione delle aziende un software data-driven per aiutarle a identificare quelle aree di processo più adatte ad essere automatizzate grazie all’Ai – tra cui vendite, acquisti, produzione e contabilità. L’operazione è in linea con la strategia di Ibm per il cloud ibrido e l’AI e fornirà ai clienti la suite per l’automazione più completa del settore. I dettagli finanziari non sono stati divulgati.

Con l’acquisizione di myInvenio S.r.l., Ibm supporterà le aziende a snellire i loro processi interni, al fine di evitare la congestione o l’interruzione dei flussi di lavoro, e con l’obiettivo di accelerare l’innovazione tecnologica delle stesse.

Con questa acquisizione Ibm sottolinea la propria volontà di continuare ad investire per fornire alle aziende un one-stop shop di capacità di automazione AI-powered, che include il process mining, l’automazione dei processi robotici (RPA) – grazie alla recente acquisizione di Wdg Automation – l’elaborazione documentale, dei flussi di lavoro e delle decisioni. Tutte queste capacità sono strettamente integrate con Ibm Cloud Pak for Business Automation e alimentate da Red Hat OpenShift, per funzionare ovunque e aiutare i clienti ad automatizzare la loro impresa.

“La trasformazione digitale sta accelerando in tutti i settori, dato che le aziende si trovano ad affrontare sfide crescenti nella gestione dei sistemi IT e delle applicazioni aziendali complesse che abbracciano il cloud ibrido”, ha detto Dinesh Nirmal, General Manager, Ibm Automation. “Con la prospettata acquisizione di myInvenio da parte di IBM, stiamo continuando a investire nella realizzazione della suite più completa del settore, in modo che i nostri clienti possano consentire ai propri dipendenti di recuperare il loro tempo per concentrarsi sul lavoro più strategico, grazie all’automatizzazione di una serie di processi.”

“Attraverso la prospettata acquisizione di myInvenio da parte di Ibm, stiamo rivoluzionando il modo in cui le aziende gestiscono i loro processi”, ha detto Massimiliano Delsante, CEO, myInvenio. “La capacità unica di myInvenio di analizzare automaticamente i processi e creare simulazioni – quello che noi chiamiamo un ‘Gemello digitale di un’organizzazione’ – si unisce alle capacità di automazione basate sull’AI di Ibm per gestire meglio l’esecuzione dei processi. Insieme offriremo una soluzione completa per la trasformazione e l’automazione per aiutare le imprese a trasformare gli insight in azioni”.