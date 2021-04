Per approdare in Cina e Russia il Chianti Classico si affida agli influecer

Punta sui social, in special modo Instagram, la nuova strategia promozionale del Consorzio del Chianti Classico per approcciare il mercato russo.

Sono stati selezionati 10 influencer che in tutti insieme contano 1,3 milioni di follower, ma i cui post raggiungono il triplo degli utenti.

La selezione ha preso in considerazione interessi diversi, non solo food&wine, ma anche lifestyle con un forte richiamo all’appeal del Made in Italy, oltre che della reputazione degli influencer capaci di produrre contenuti con una qualità creativa allineata a quella del Consorzio del Chianti Classico.

A ciascuno è stata inviata una cassetta di vini da degustare e materiale per creare contenuti, con un progetto di presidio di un mercato che ha molte potenzialità e che ricalca la strategia utilizzata sul mercato cinese, a cominciare dalla presenza del consorzio su WeChat, complementare alle tradizionali attività di promozione.