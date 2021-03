Federdistribuzione, Alberto Frausin è il nuovo Presidente

Federdistribuzione, rappresentante nelle sedi istituzionali, locali e nazionali delle imprese distributive operante nei settori alimentare e non, tramite le più innovative formule del commercio moderno, ha investito Alberto Frausin della carica di presidente con lo scopo immediato di “guardare oltre l’emergenza: le aziende e le persone della Distribuzione moderna sono fondamentali per il rilancio del Paese”

Frausin, prende il posto del manager Claudio Gradara, che nell’occasione è stato inoltre ringraziato per il lavoro svolto nel corso del suo mandato e per aver diretto la federazione nel complesso contesto dell’emergenza pandemica da Covid-19. Vanta di un bagaglio di profonde esperienze nelle aziende di largo consumo, sia in Italia che a livello internazionale, oltre ad aver rivestito differenti ruoli in ambito associativo. Il suo percorso professionale può godere di esperienze in aziende del calibro



di Kraft, Johnson Wax e Ferrero, nelle quali è stato designato in varie mansioni tra cui l’area vendite e marketing. In seguito, ha acquisito responsabilità nella direzione generale di Manetti & Roberts e, dopo essere stato nominato Amministratore Delegato di Zambon e poi del Gruppo Galbani, è stato successivamente eletto presidente di Assobirra e presidente di GS1 Italy. E’ dal 2019 membro del fondo Fsi nelle vesti di Industrial Partner.

Frausin, neo Presidente di Federdistribuzione ha affermato:

“Sono molto onorato per la fiducia che mi è stata concessa. Raccolgo il testimone alla presidenza di Federdistribuzione in un momento storico ancora molto delicato per il settore del commercio e per il Paese. Abbiamo davanti la necessità di proseguire in un’azione concreta che aiuti le nostre aziende a guardare oltre la lunga emergenza che stanno attraversando, e che si proietti sulle sfide che ci attendono nell’immediato futuro, come la transizione digitale e quella verso un modello di sviluppo sostenibile”.