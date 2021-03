BCredit Solutions chiude due operazioni di acquisto di npl

MBCredit Solutions, la società del gruppo Mediobanca (nella foto, il Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali del Gruppo Lorenza Pigozzi) specializzata nell’acquisto e gestione di crediti non performing, ha perfezionato l’acquisto un portafoglio di crediti non performing legalizzati e il rinnovo di un accordo di forward flow per tutto il 2021 da due operatori attivi nel mercato del credito al consumo.

La prima operazione è relativa all’acquisto di un portafoglio di crediti retail unsecured interamente legalizzati, per un valore nominale di complessivi 33 milioni di euro, da un operatore con cui MBCredit Solutions non aveva ancora stretto accordi. MBCredit Solutions, inoltre, ha poi rinnovato di recente un accordo di forward flow per un valore nominale complessivo di circa 100 milioni di euro da un altro operatore del credito al consumo. “MBCredit Solutions, conferma ancora una volta, la propria abilità di analisi e di pricing e il forte interesse verso questa forma di acquisto rolling, le cui prime esperienze risalgono oramai a oltre 15 anni fa”, dichiara Angelo Piazza, Ad di MBCredit Solutions.