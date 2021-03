Volotea apre una nuova base estiva a Olbia

Volotea apre la sua nuova base estiva a Olbia. Dal 4 giugno, la compagnia aerea low-cost avrà nello scalo un Airbus A319 configurato con 156 posti. Per l’estate sono previste due nuove rotte in partenza dal ‘Costa Smeralda’ verso Catania e Cuneo. Salgono così a 19 le destinazioni raggiungibili dalla città gallurese.

L’offerta del vettore a livello locale, più che raddoppiata rispetto al 2019, prevede oltre 500.000 posti in vendita per volare verso le 19 destinazioni.

“La Sardegna – ha dichiarato Carlos Muñoz, nella foto, presidente e Fondatore di Volotea – si conferma una delle regioni più importanti nelle nostre strategie di sviluppo. Con questo importante investimento vogliamo sostenere il tessuto economico locale e contribuire alla ripartenza del turismo”,

“È un evento importantissimo per il nostro scalo, soprattutto nel momento più difficile nella storia del trasporto aereo e del turismo”, ha affermato Silvio Pippobello, Ad di Geasar: ” È un segnale che ci fa guardare al futuro con più ottimismo e rappresenta una grande opportunità di sviluppo non solo per l’aeroporto, ma anche per tutto il territorio.

Olbia si aggiungerà alle basi già operative del vettore in Italia: Venezia, Verona, Palermo, Genova, Cagliari e Napoli.