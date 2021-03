L’Italia è leader europea nell’economia circolare

Ogni anno grazie al recupero dei materiali la Fondazione Symbola risparmia l’emissione di 63 milioni di tonnellate di CO2, così l’Italia si aggiudica il titolo di leader europeo nel recupero e riciclo dei rifiuti rispetto alla media europea e molto superiori a quelli di tutti i grandi Paesi.

Dal rapporto di Symbola è emerso che il tasso di riciclo dei rifiuti è in Italia del 79%, contro una media europea del 38% e il 43% della Germania. La produttività dell’uso delle risorse è al 3,64%, contro il 2,2% dell’Ue e 2,54% della Germania; il tasso di circolarità della materia è al 19,3% contro rispettivamente 11,9 e 12,2%.

In particolare, ottimi risultati sono stati stato raggiunti nella filiera della carta e cartone, con un recupero superiore a 5 milioni di tonnellate, che raggiunge l’80% nel caso degli imballaggi.

La stima effettuata dalla Fondazione in uno scenario di breve-medio periodo se ci fosse un incremento medio del 14% del riciclo interno si otterrebbero ulteriori emissioni evitate di CO2 nell’ordine dei 7 milioni di tonnellate, un valore equivalente alle emissioni di tutti i prodotti petroliferi per uso termoelettrico. Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani promette il massimo impegno per detenere la leadership italiana.Per la vicepresidente di Confindustria con delega all’ambiente e alla sostenibilità, Maria Cristina Piovesana, è fondamentale investire nell’economia circolare e nella transizione ecologica cogliendo tutte le opportunità offerte dal Piano nazionale ripresa e resilienza, ma è necessario collaborare per studiare tutti insieme gli strumenti più efficaci per sfruttare il potenziale delle imprese italiane, dando loro interventi normativi che diano il tempo e il modo per potersi orientare e riposizionare verso obiettivi sempre più ambiziosi.