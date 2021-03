Matteo Marzotto acquista due fornitori tessili

L’imprenditore Matteo Marzotto torna ad investire nella moda ma questa volta nella parte a monte della filiera del tessile-moda a quanto è emerso ha acquisito attraverso la società Ambria Holding la maggioranza di due aziende toscane, Zeta Catene e Galvanica Formelli.

Zeta Catene produce catene per borse e scarpe mentre la Formelli offre particolari metallici, componenti e trattamenti galvanici per accessori moda. Matteo Marzotto è presidente di FAS International da Novembre 2019 e presidente di Dondup da Settembre 2016 nella sua carriera ventennale è ed è stato investitore di numerose realtà industriali e dei servizi. Secondo quanto da lui dichiarato si tratterebbe di un progetto industriale, non finanziario, che mira a migliorare l’efficienza in generale e nella gestione dei costi, offrendo ai clienti qualità, servizio e lead time migliori, aggiungendo valore attraverso sinergie integrate.Ѐ trapelato che l’Ambria Holding investirà più di 5 milioni di euro nel primo anno sullo sviluppo del progetto.

Per quanto concerne il fatturato delle nuove acquisizioni Zeta Catena riporta nel 2019 un fatturato di circa 6 milioni di euro,Galvanica Formelli riporta invece nel 2019 una crescita del 25% a quasi 12 milioni di euro.