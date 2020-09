Qualcomm accelera su commercializzazione globale 5G

Per soddisfare circa 3,5 miliardi di utenti smartphone

Qualcomm Technologies ha annunciato piani per accelerare la commercializzazione globale del 5G, ampliando il suo portfolio di piattaforme mobili 5G alla serie 4 Qualcomm Snapdragon all’inizio del 2021. Come tutte le piattaforme mobili Snapdragon, anche la nuova serie 4 è stata progettata per essere globale e supportare la rapida diffusione del 5G, già disponibile in più di 80 reti commerciali e in oltre 35 Paesi in Africa, Asia, Europa, Nordamerica, Oceania-Australia e Sudamerica.



“L’espansione del 5G alla serie 4 delle nostre piattaforme mobili Snapdragon potrà soddisfare le esigenze di circa 3,5 miliardi di utenti smartphone nelle aree interessate – ha dichiarato Cristiano Amon, presidente di Qualcomm -. La piattaforma mobile 5G Snapdragon serie 4, che porta una gamma di funzionalità di alto e medio livello a un pubblico più ampio, è stata progettata – ha aggiunto – per superare le aspettative del mass market e mantenere così la promessa di rendere il 5G accessibile a tutti gli utenti smartphone”.





