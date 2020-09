Coronavirus: Bagnasco (Fi), “approvato Mio Odg per proroga equiparazione assenza del servizio a ricovero ospedaliero dei lavoratori fragili”

Grande soddisfazione per Ordine del Giorno che mi vede come primo firmatario

“Accolgo con grande piacere l’approvazione in Aula dell’Ordine del Giorno riguardante la proroga della scadenza della disposizione relativa all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, ovvero lavoratori a cui sia stata riconosciuta una disabilità con connotazione di gravità e i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante dall’immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Sono particolarmente orgoglioso che, con l’approvazione dell’Ordine del Giorno, che mi ha visto primo firmatario, insieme agli onorevoli Giusy Versace, Dario Bond, Michela Vittoria Brambilla, Stefano Mugnai, Roberto Novelli, i lavoratori in oggetto potranno usufruire dell’efficacia della disposizione anche nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 83/2020 in esame. Una boccata d’ossigeno per tutti i lavoratori fragili, già pesantemente provati a livello personale, e ulteriormente danneggiati dal grave periodo di crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo” – Così l’onorevole Roberto Bagnasco, Capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Sociali alla Camera.