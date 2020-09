Filippo Dattola nominato country manager per l’Italia di Idealo

E’ stato designato il manager Filippo Dattola come country manager di Idealo per l’Italia. La piattaforma di acquisti comparativi, Idealo, leader in Europa e con milioni di utenti attivi ogni mese e portali in sei paesi, ha comunicato la nomina di Filippo Dattola. Succederà direttamente a Fabio Plebani, il quale, è stato lanciato per la nuova mansione di business development manager e, quindi, anche quello di country manager per il Regno Unito

Idealo ha intrapreso la scelta di nominare Dattola e promuovere Plebani, a seguito di un periodo di profonda crescita per l’Azienda che ha portato alla scelta di voler incrementare ulteriormente gli investimenti nel mercato italiano. Con particolare attenzione, commenta una nota, nella strategia per il 2021 per il paese che si incentrerà da un lato, su un migliore e più ampio supporto ai visitatori del portale e dall’altro, a far sì che l’accesso al portale possa essere quanto più facile e fluido possibile soprattutto per le piccole e medie realtà.