oSesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Con la doppietta del suo capitano, Mauro Icardi, l’Inter soffre, vince e sale al terzo posto in Serie A con 16 punti.

Tre punti importanti per i nerazzurri contro una Spal messa bene in campo e capace di trovare il momentaneo pareggio con Paloschi, dopo una serie di buone occasioni sia nel primo che nel secondo tempo. Ma decisivo è ancora Icardi che, con la sua doppietta, sale a quota tre in campionato.

Adnkronos